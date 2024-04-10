Ученые создали «шпионские жилеты» для рыб ради исследования глубин

Китайские ученые из Национального университета оборонных технологий в городе Чанша разработали электронные жилеты для рыб. С их помощью специалисты рассчитывают собрать больше информации о глубинах моря и повадках населяющих их существ. Исследование опубликовано в научном журнале Microsystems & Nanoengineering (MSNE).

В следящих устройствах используется усовершенствованный гидрогель MXene, чутко реагирующий на изменение давления воды. Экипировка для рыб также оснащена парой псевдоемкостных барометрических датчиков.

По словам создателей, технология позволит точно улавливать тонкие нюансы движения рыб, отображая их естественное поведение. В ее основе лежат инновационные гидрогелевые электроды с элементами из оксида графена.

«Это носимое устройство значительно продвигает исследования в области водных ресурсов. Оно выходит за рамки ограничений традиционных систем и открывает путь для всесторонних исследований поведения рыб и их экологических взаимодействий», — отметил ведущий исследователь проекта, доктор Цзяфэй Ху.

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