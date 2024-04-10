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Найден способ получения наночастиц серебра из хлопковых отходов

ACS Omega: отходы обработки хлопка можно превратить в анитимикробные материалы

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Китайский информационный Интернет-центр

Ученые Службы сельскохозяйственных исследований министерства сельского хозяйства США научились синтезировать наночастицы серебра из отходов обработки хлопка. Это вещество мощно использовать для создания бактерицидных составов. Исследование опубликовано в научном журнале ACS Omega.

Наночастицы серебра очень востребованы в нанотехнологической индустрии из-за их антибактериальных, противогрибковых, противовирусных, электрических и оптических свойств. По оценкам, глобальное производство этих наночастиц составляет 500 тонн в год, и они широко применяются в производстве потребительских товаров, таких как текстиль, покрытия, краски, пигменты, электроника, оптика и упаковка.

«Наш метод не только позволяет отходам хлопкоочистительной машины действовать как химический агент для производства наночастиц серебра, что делает его экономически эффективным и экологически чистым, но также позволяет внедрять наночастицы в матрицу отходов хлопкоочистительной машины. Встраивая их в отходы хлопкоочистительной машины, эти материалы приобретают противомикробные свойства», — отметил один из авторов исследования Сунгхён Нам.

Ученые использовали простую термическую обработку отходов хлопкоочистительной машины в воде, содержащей ионы серебра, в результате которой были получены наночастицы серебра без необходимости использования дополнительных химических веществ.

По словам исследователей, их открытие важно, поскольку дает возможность производить ценное сырье из побочного продукта и без применения дорогих и токсичных составов.

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