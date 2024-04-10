Ученые назвали еще одно вредное последствие употребления фастфуда

Американские ученые из Университета Южной Калифорнии выяснили, что пристрастие к популярным на Западе блюдам, отличающимся высоким содержанием насыщенных жиров и простых сахаров, может привести к длительному ухудшению эпизодической памяти. Исследование опубликовано в научном журнале Brain, Behavior and Immunity (BBI).

Предыдущие изыскания обнаружили связь между западным фастфудом и различным когнитивными проблемами. Однако их механизмы оставались неясными.

«Помимо ожирения и метаболической дисфункции, диета с высоким содержанием насыщенных жиров, добавленных сахаров и обработанных пищевых продуктов может привести к ухудшению памяти», — отметил автор исследования, профессор биологии Скотт Э. Каноски.

Ученые провели эксперимент на крысах, обеспечив их жирной и богатой сахаром едой с преобладанием обработанных пищевых продуктов, как если бы грызуны питались в обычном американском кафетерии.

Оказалось, что животные, получавшие западную диету на раннем этапе развития, демонстрировали значительный и долговременный дефицит эпизодической памяти. Проблема оказалась связана со снижением производства ацетилхолина — нейромедиатора, вырабатывающегося в области мозга под названием гиппокамп.

Ацетилхолин очень важен для процессов обучения и памяти, а его нехватка связана со снижением когнитивных функций и такими состояниями, как болезнь Альцгеймера.

Данные указывают на значительную роль передачи сигналов ацетилхолина в наблюдаемых когнитивных нарушениях, предполагая, что влияние диеты на нейромедиаторную систему может лежать в основе стойких нарушений памяти.

Проблемы с памятью у крыс сохранились, даже когда их перевели на здоровое питание.

Ученые отметили, что характер питания играет решающую роль для развития мозга на ранних этапах развития.

Ранее исследователи выяснили, что традиционная японская диета улучшает здоровье мозга женщин.