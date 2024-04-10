Названы четыре принципа долголетия

Способность находить счастье в повседневных делах, физическое здоровье, регулярные обследования у врачей до появления болезни повышают шансы на долгую жизнь. Об этом «Известиям» рассказал замруководителя департамента труда и соцзащиты Москвы, глава программы «Московское долголетие» Владимир Филиппов.

В пример россиянам эксперт привел японцев — нацию долгожителей. Во-первых, им помогает способность находить счастье в повседневных делах, также известной как «икигай».

«Так, большинство японских пенсионеров имеют конкретный план на каждый день своей жизни: довязать плед, накормить внуков, сходить на рынок, убраться дома, выгулять собаку и так далее. Они не боятся планировать на месяцы и годы вперед. Это серьезный ментальный фактор, влияющий на продолжительность жизни», — отметил Филиппов.

Во-вторых, важно физическое здоровье, а в-третьих — профилактические обследования. Они позволяют выявить болезнь до первых симптомов или на ранней стадии.

В-четвертых, постоянная нагрузка на мозг (кроссворды, чтение, интеллектуальный труд) и общение с разными людьми помогают не только увеличить продолжительность жизни, но и сохранить активность даже в старости.

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