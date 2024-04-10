Короткие тренировки снижают риск развития рака, выяснили ученые

Ученые из университета Хьюстона в США обнаружили, что короткие 15-минутные тренировки средней интенсивности увеличивают число противораковых клеток-киллеров в организме. Результаты исследования представлены на сайте American Physiological Society (APS).

В исследовании приняли участие десять добровольцев в возрасте от 18 до 40 лет. Испытуемые должны были в течение 30 минут крутить педали на велотренажере. По истечении первых 15 минут тренировки и по ее окончании исследователи взяли у участников образцы крови для оценки активности и концентрации в ней NK-клеток.

NK-клетки также известны как естественные киллеры — тип цитотоксических лимфоцитов, участвующих в функционировании врожденного иммунитета. Эта особая популяция клеток крови способна уничтожать раковые клетки.

Результаты анализов крови показали, что концентрация NK-клеток в организме испытуемых повысилась уже после 15 минут тренировки. Однако более длительная физическая нагрузка (дольше 30 минут) не способствовала дальнейшему росту числа клеток-киллеров в крови.

Как заключили ученые, физические нагрузки необязательно должны быть продолжительными и изматывающими. Даже 15-минутная физическая активность приносит значимую пользу здоровью.

Ранее выяснилось, что физнагрузки в пожилом возрасте предотвращают опасные повреждения ДНК.