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Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» снова отменен

Первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный снова отменен

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Роскосмос/Reuters

Первый пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Восточный повторно отменили.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что пуск перенесен не менее чем на сутки.

«Руководителям работ подготовиться к стоянке 24 часа», — заявил комментатор пуска.

Накануне на космодроме Восточный в Амурской области должны были впервые испытать построенный недавно стартовый комплекс «Амур» и отправить в космос ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5». В последний момент пуск ракеты был отменен.

Позже Госкомиссия разрешила провести новую попытку запуска «Ангары-А5» с Восточного.

Ранее в «Роскосмосе» назвали причину отмены старта «Ангары-А5».

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