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Перечислены признаки информационного истощения

Врач Прощаев назвал пять признаков хронического информационного истощения

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Синдром хронического информационного истощения (squeezed-синдром) является следствием длительного постоянного перенапряжения из-за контакта с электронными устройствами. На его развитие указывают пять признаков, рассказал «Газете.Ru» врач-гериатр, доктор медицинских наук, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев.

По его словам, для синдрома хронического истощения характерны следующие факторы: непрерывная тяга к поиску новой информации, тревога и бессонница, колебания артериального давления, симптомы усталости на лице.

«Первые сигналы: повышенная рассеянность, чрезмерное внимание к гаджетам и другим электронным устройствам, гипертрофированные реакции на события в социальных сетях. При синдроме хронического информационного истощения эти симптомы носят не разовый, а постоянный характер. Включение телевизора дома «для фона» тоже должно насторожить. Фоновый просмотр — это все равно электронный информационный поток, который вносит свой вклад в развитие синдрома хронического информационного истощения», — рассказал Прощаев.

Увеличение потока информации, связанное с использованием электронных носителей, формирует регулярное психоэмоциональное напряжение, вызванное необходимостью постоянного реагирования на поступающий поток информации. Это увеличивает уровень психоэмоционального напряжения из-за необходимости постоянно реагировать на новую информацию и опасения «пропустить что-то важное».

Больше всего от синдрома хронического информационного истощения страдают сердечно-сосудистая система, головной мозг и опорно-двигательный аппарат.

«Длительное пребывания пациента в условиях squeezed-среды (более одного года) может привести к чрезмерным колебаниям давления, избыточной массе тела и ожирению из-за снижения физической активности, головным болям, нарушению концентрации внимания, ухудшению памяти, когнитивным нарушениям, бессоннице, снижению силы мышц, болям в суставах, появлению зависимости от гаджетов и других электронных средств, повышенной истощаемости, усталости, упадку сил и ощущению потери «жизненной энергии», — заявил специалист.

По его словам, чтобы избежать развития синдрома, пользоваться гаджетами нужно по необходимости, соблюдая правила цифровой гигиены.

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