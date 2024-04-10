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Ученые выяснили, почему женщины спят хуже мужчин

SMR: женщины спят хуже мужчин из-за нестабильных циркадных ритмов

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Shutterstock

Ученые из университетов Гарварда, Стэнфорда (США) и Саутгемптона (Великобритания) обнаружили, что причина плохого сна у женщин может заключаться в том, что их циркадные ритмы менее стабильны по сравнению с таковыми у мужчин. Результаты исследования опубликованы в журнале Sleep Medicine Reviews (SMR).

Исследование ученых представляло собой мета-анализ ранее опубликованных научных работ на тему качества сна мужчин и женщин. Всего было проанализировано несколько десятков исследований. Результаты показали, что женщины почти на 60% чаще страдают бессонницей по сравнению с мужчинами. Также многие участники исследований женского пола сообщали о том, что качество их ночного сна снижено. Среди мужчин такие заявления встречались реже.

Дальнейший анализ исследований показал, что такая разница в качестве сна обусловлена неодинаковым ходом естественных циркадных ритмов у мужчин и женщин. Циркадные ритмы — это циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.

Оказалось, что у женщин раньше начинает вырабатываться мелатонин (так называемый гормон сна) в вечернее время. Температура тела, по-видимому, повышается по той же схеме, достигая пика по вечерам у женщин раньше. Ученые уточнили, что в целом рассогласование между центральными биологическими часами и циклами сна и бодрствования у женщин примерно в пять раз больше, чем у мужчин. Это значит, что у представительниц женского пола биологические часы могут идти на шесть минут быстрее или медленнее (из-за чего трудно засыпать и вставать по графику).

Исследователи отметили, что игнорирование естественных сигналов организма ко сну и пробуждению может еще больше исказить циркадные ритмы и усилить проблемы со сном, а также повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

Ранее стало известно, как добиться спокойного сна без ночных кошмаров.

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