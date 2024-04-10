Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обнаружена связь между инфарктом и раком

Circulation: восстановление сердца после инфаркта повышает риск развития рака

close
100%
Shutterstock

Ученые из Тель-Авивского университета в Израиле в составе научного коллектива обнаружили, что в ходе восстановления после инфаркта сердце выделяет маленькие внеклеточные пузырьки, также называемые везикулами. Их попадание в кровоток способствуют росту раковых клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation.

В ходе исследования ученые сосредоточились на изучении процесса восстановления сердца после имитации инфаркта у лабораторных мышей. Исследователи обнаружили, что нормализация работы миокарда сопровождается выделением большого количества везикул (sEVs) — внеклеточных пузырьков. Они необходимы для успешного деления клеток и разрастания новых кровеносных сосудов.

При высвобождении из поврежденного сердца эти пузырьки могут попадать в кровоток и стимулировать размножение раковых клеток. Ученые предположили, что такой нежелательный эффект обусловлен содержанием в везикулах особых биологически активных веществ — воспалительных факторов роста.

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи ингибировали образование sEVs у мышей с заболеваниями сердца и обнаружили, что риск развития рака снижался по мере исчезновения пузырьков. Тем не менее подавление активности везикул может оказать опасные побочные эффекты. Ученые подчеркнули, что более эффективным и безопасным методом терапии выступает медикаментозное ускорение заживления сердечной ткани.

Ранее был создан новый метод диагностики заболеваний сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами