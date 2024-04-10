Обнаружена связь между инфарктом и раком

Ученые из Тель-Авивского университета в Израиле в составе научного коллектива обнаружили, что в ходе восстановления после инфаркта сердце выделяет маленькие внеклеточные пузырьки, также называемые везикулами. Их попадание в кровоток способствуют росту раковых клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation.

В ходе исследования ученые сосредоточились на изучении процесса восстановления сердца после имитации инфаркта у лабораторных мышей. Исследователи обнаружили, что нормализация работы миокарда сопровождается выделением большого количества везикул (sEVs) — внеклеточных пузырьков. Они необходимы для успешного деления клеток и разрастания новых кровеносных сосудов.

При высвобождении из поврежденного сердца эти пузырьки могут попадать в кровоток и стимулировать размножение раковых клеток. Ученые предположили, что такой нежелательный эффект обусловлен содержанием в везикулах особых биологически активных веществ — воспалительных факторов роста.

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи ингибировали образование sEVs у мышей с заболеваниями сердца и обнаружили, что риск развития рака снижался по мере исчезновения пузырьков. Тем не менее подавление активности везикул может оказать опасные побочные эффекты. Ученые подчеркнули, что более эффективным и безопасным методом терапии выступает медикаментозное ускорение заживления сердечной ткани.

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