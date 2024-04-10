Госкомиссия разрешила новую попытку запуска «Ангары-А5»

В «Роскосмосе» сообщили, что Госкомиссия приняла решение вновь провести пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный, который был отменен накануне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня государственная комиссия разрешила заправку и пуск первой ракеты космического назначения «Ангара-А5» с космодрома Восточный», — следует из сообщения.

До этого глава Института космической политики (ИКП) Иван Моисеев заявил, что отмена первого запуска ракет за минуту до пуска — это обычная практика. Причиной отмены пуска в «Роскосмосе» назвали сбой системы надува бака окислителя центрального блока. Моисеев считает, что эта проблема легко исправима.

На космодроме Восточный в Амурской области должны были впервые испытать построенный недавно стартовый комплекс «Амур» и отправить в космос ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5». В последний момент пуск ракеты был отменен.

Ранее глава «Роскосмоса» объяснил перенос пуска корабля «Союз МС-25».