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На пляж в Малайзии выбросило тушу неизвестного животного

На пляже в Малайзии нашли тушу неизвестного существа

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Depositphotos

Море выбросило на пляж в Малайзии тушу неизвестного животного. Об этом сообщает ресурс Livescience.

Разложившаяся туша неизвестного существа была обнаружена на берегу около города Лунду в малайзийском штате Саравак. Находка вызвала значительный интерес среди местных жителей. О ней также была поставлена в известность служба гражданской империи.

По мнению экспертов, туша, скорее всего, является останками кита. Такие сильно разложившиеся останки морских животных, чья идентификация затруднена, называются «глобстерами».

До этого сообщалось, что ученые обнаружили на индонезийском острове Ява шерсть тигра, считавшегося вымершим много лет назад.

В марте 2024 года в западной части Атлантического океана впервые за 200 лет заметили серого кита.

Ранее сообщалось, что огромного «волосатого монстра» выбросило на берег на Филиппинах.

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