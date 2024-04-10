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Палеонтологи раскрыли тайну разбросанных по Европе костей огромных динозавров

PeerJ: в Европе обнаружили останки морских ящеров длиной до 30 метров

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Gabriel Ugueto/NMNH via AP

Немецкие палеонтологи из Боннского университета проанализировали огромные окаменелые кости, найденные в различных регионах Европы, начиная с XIX века. Они пришли к выводу, что перед ними — фрагменты скелетов гигантских ихтиозавров, достигавших 25-30 метров. Это соответствует размерам синего кита — крупнейшего животного на Земле. Исследование опубликовано в научном журнале PeerJ.

Ихтиозавры возникли в древних океанах в раннем триасе, около 250 млн лет назад. Самые крупные существа появились только около 215 млн лет назад. Почти все виды ихтиозавров вымерли в конце триасового периода более 200 млн лет назад.

Огромные кости много десятилетий вызывали споры в научной среде. Одни ученые утверждали, что они принадлежат ихтиозаврам, другие считали, что это останки длинношеих динозавров-зауроподов, стегозавров или неких совершенно новых древних рептилий.

Последние выводы исследователей из Боннского университета основаны на анализе костных тканей. Их необычная микроструктура очень похожа на кости обычных ихтиозавров, найденных во Франции, Германии и Англии.

Стенки образцов содержали длинные нити окаменевшего коллагена, делая их похожими на материалы, армированные углеродным волокном. Такие кости могли очень быстро расти, не теряя стабильности.

Ученые отметили, что их выводы практически наверняка исключают вероятность, что гигантские кости могли принадлежать наземным видам динозавров.

Ранее на острове Русский во Владивостоке нашли останки одного из древнейших ихтиозавров.

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