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В Москве впервые провели резекцию органа с помощью робота

В Сеченовском Университете машина-хирург удалила пациентке часть желудка

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Сеченовский университет/YouTube

Специалисты Клиники факультетской хирургии имени Бурденко Сеченовского Университета впервые провели рукавную резекцию желудка с использованием робота. Пациенткой оказалась 26-летняя девушка с выраженным ожирением третьей степени, сообщается на официальном сайте научного учреждения.

Помимо ожирения, здоровью девушке угрожали сахарный диабет, метаболический синдром и другие сопутствующие заболевания. Без операции у нее могла развиться коморбидность — состояние, при котором у одного пациента присутствуют два и/или более хронических заболевания.

Люди с коморбидностью подвержены большему риску госпитализации и осложнений, чем пациенты без нее. Они чаще обращаются за медицинской помощью, имеют большее количество посещений врачей и проводят больше дней в больнице. Также они часто принимают несколько препаратов одновременно, что увеличивает риск лекарственных взаимодействий и побочных эффектов.

Хирурги считают, что проведенная операция позволит девушке существенно сократить прием пищи. Предварительно, за первый месяц она сможет потерять порядка 40% массы тела.

Специалисты отметили, что сегодня в России около 1% пациентов, которые нуждаются в хирургическом решении проблемы ожирения.

Ранее в США робот впервые провел операцию по пересадке печени.

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