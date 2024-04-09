Ученые развеяли миф об экологичности альтернатив пластику

Британские ученые выяснили, что отказ от пластика в пользу более экологичных аналогов, как правило, приводит к усилению выбросов парниковых газов. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science & Technology (ESS).

Специалисты рассмотрели пластмассы и их заменители в различных сферах применения, включая упаковку, строительство, автомобилестроение, текстиль и потребительские товары длительного пользования. В совокупности эти отрасли составляют значительную часть мирового использования полимерных изделий.

Результаты показали, что в 15 из 16 рассмотренных применений пластиковые изделия фактически приводят к более низким выбросам парниковых газов по сравнению с их альтернативами. Сокращение выбросов варьируется от 10% до 90% процентов на протяжении всего жизненного цикла продукта.

Даже если сосредоточиться исключительно на прямых выбросах в течение жизненного цикла, пластмассы сохраняют свое преимущество в девяти из 14 применений. Такие факторы, как более низкая энергоемкость производства и эффективность веса пластмасс, способствуют уменьшению их воздействия на окружающую среду по сравнению с такими альтернативами, как стекло или металл.

Пластмассы также демонстрируют превосходство в технологических процессах, включая производство и транспортировку, в 10 из 16 применений. Согласно исследованию, это преимущество связано с их более низкой энергоемкостью и меньшим весом, что подчеркивает эффективность пластиковых материалов в снижении выбросов.

Также выяснилось, что пластиковая упаковка играет решающую роль в сохранении качества продуктов питания самых разных категорий, помогая предотвратить порчу продуктов и вызываемые ею парниковые выбросы.

Результаты исследования показывают, что оптимизация использования пластика, продление срока службы продукции, повышение уровня переработки и совершенствование систем сбора мусора могут предложить более эффективные стратегии сокращения выбросов, связанных с пластиковыми изделиями.

Ранее химики получили пластмассу из сахара и древесины для производства одноразовых вилок и ложек.