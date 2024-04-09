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В «Роскосмосе» назвали причину отмены старта «Ангары-А5»

Борисов: пуск «Ангары-А5» был отменен из-за сбоя системы наддува бака окислителя

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что причиной отмены старта ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока. Об этом сообщает РИА Новости.

«За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива», — сказал он.

По словам Борисова, специалисты выяснят причины нештатной ситуации. Повторный пуск назначен на 10 апреля, отметил глава госкорпорации.

Пуск ракеты должен был произойти 9 апреля в 12:00, однако полет не состоялся. «Отбой пуска», — за две минуты до старта прозвучала команда на космодроме. Руководителям работ было приказано подготовиться к стоянке сроком в 24 часа.

«Это [отмена запуска] обычное дело. Если ракета новая, то стараются все предусмотреть, и при любых неприятностях старт переносится. Если помните, в свое время даже в присутствии президента на космодроме Восточный пришлось перенести старт», — сообщил «Газете.Ru» глава Института космической политики Иван Моисеев.

Намеченный 9 апреля пуск ракеты должен был стать первым стартом «Ангары» с Восточного. На данный момент ракеты семейства «Ангара» стартовали только с космодрома Плесецк.

Ранее Россия вывела на орбиту спутник зондирования Земли «Ресурс-П» №4.

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