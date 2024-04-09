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Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный отменен

На космодроме Восточный отменили первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5»

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Сергей Бобылев/РИА Новости

На космодроме Восточный отменили первый запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» в YouTube-канале.

«Отбой пуска», — прозвучала команда на космодроме.

Руководителям работ было приказано подготовиться к стоянке сроком в 24 часа.

На космодроме Восточный в Амурской области должны были впервые испытать построенный недавно стартовый комплекс «Амур» и отправить в космос ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5». В последний момент пуск ракеты бы отменен. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

«Ангара-А5» — это первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР.

В январе в «Роскосмосе» анонсировали примерные сроки первого запуска ракеты «Ангара». Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявлял, что первый запуск тяжелой ракеты «Ангара» на твердожидкостном топливе с космодрома Восточный может состояться в апреле 2024 года.

Ранее сообщалось, что для завершения летных испытаний «Ангары-А5» осталось три пуска данных ракет.

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