проект

>

Названы аптечные средства от прыщей, которые не работают

Врач Кузнецов назвал четыре средства от прыщей из аптеки, которые не работают

close
100%
Freepik.com

«Болтушки» (раствор для местного применения с содержанием талька и цинка), витаминные комплексы для кожи, спиртовые растворы, а также масла, например чайного дерева, не помогают в борьбе с прыщами. Кроме того, они могут ухудшить состояние кожи, об этом «Газете.Ru» рассказал врач-дерматолог медицинской компании СберЗдоровье Андрей Кузнецов.

«Такие средства, как салициловая кислота в чистом виде, спирт, настойка календулы и любые другие спиртовые растворы, могут пересушивать кожу и, более того, всегда есть риск получить химический ожог кожи, что может вызвать сильное шелушение и покраснение, болезненные ощущения», – объяснил Кузнецов.

Различные масла, например масло чайного дерева или любое другое, по словам дерматолога, будут создавать на коже пленку, под которой прыщ будет только еще больше расти и воспаляться.

«Витаминные комплексы для здоровья кожи не помогут в борьбе с высыпаниями, в том числе и потому что они в целом достаточно плохо усваиваются организмом. Гораздо целесообразнее сделать выбор в пользу полноценного разнообразного питания. Так называемые «болтушки» на практике тоже очень редко применяются в наши дни из-за низкой эффективности», – заключил специалист.

По его словам, если высыпаний становится все больше и они не проходят со временем — это повод обратиться к врачу-дерматологу.

Ранее врач перечислил продукты, которые могут усиливать акне у некоторых пациентов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами