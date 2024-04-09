Специалист по безопасности в строительстве объяснил, почему «Крокус» не выдержал пожара

Какие бы строительные материалы ни были использованы в «Крокус Сити Холле», они бы все равно не выдержали и сгорели, так как здания строят с расчетом на возможность пожара, но не теракта, – рассказал «Газете.Ru» профессор кафедры «Комплексная безопасность в строительстве» Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ) Александр Комаров.

«Все противопожарные нормы, системы и материалы в таких помещениях ориентированы на аварийную ситуацию, когда, например, кто-то случайно выбросил окурок или бумажку поджег. Никто никогда не рассчитывает на то, что там будут разбрасывать условные коктейли Молотова. При строительстве квартир и подобных помещений инженеры и архитекторы не исходят из соображений террористической опасности», – рассказал Комаров.

По его словам, проектировать здание так, что оно выдержит террористическую атаку, неразумно. Тем более, если это огромное помещение на несколько тысяч человек.

«Тут дело даже не в цене вопроса, это просто делать бессмысленно – никто не хочет вместо квартиры или концертного зала получить бункер. Если мы возьмем то же самое метро – что нужно сделать? Между людьми щиты ставить? Никто на такое не пойдет. Когда строятся различные гражданские сооружения, никто не думает о том, что в них может произойти теракт», – заключил специалист.

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