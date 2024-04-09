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Древнее захоронение рыси вместе с собаками сбило с толку археологов

IJO: в Венгрии нашли странное погребение животных возрастом 1,5 тыс. лет

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Шведские археологи из Стокгольмского университета обнаружили в Венгрии необычное захоронение V-VI веков с полным скелетом рыси, поверх которого лежали кости четырех собак — вероятно, пойнтеров или немецких овчарок. По словам ученых, находка сбила их с толку, поскольку ничего подобного они раньше не видели. Исследование опубликовано в научном издании International Journal of Osteoarchaeology (IJO).

«С археологической точки зрения скелеты рыси встречаются крайне редко, поскольку мясо рыси обычно не употребляют в пищу», — отметил соавтор исследования Ласло Бартосевич. Яму с останками животных нашли в месте Замарди-Кутвёлдьи-дуло в центральной части Венгрии.

По словам Бартосевича, смысл захоронения животных трудно понять, поскольку пока непонятны археологические или этнографические параллели.

Ученые предполагают, что рысь и собак могли закопать вместе после схватки, в ходе которой дикий зверь расправился с загнавшими его в угол псами, но и сам не смог оправиться от полученных ран. Другой вариант — проведение некого ритуала.

Археологи отметили, что разгадать эту загадку будет сложно из-за отсутствия данных о том, как люди относились к рысям в эпоху раннего средневековья на территории современной Венгрии.

Ранее в Германии нашли редкие монументальные курганы с целой колесницей, запряженной скелетами лошадей.

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