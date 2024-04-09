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Оказалось, что в Антарктиде каждый год пропадают тысячи ценных метеоритов

NCC: около 5 тыс. метеоритов ежегодно уходит в толщу льда Антарктиды

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NASA/JSC/ANSMET

Бельгийские ученые из Брюссельского свободного университета выяснили, что несколько тысяч метеоритов каждый год могут уходить в ледники Антарктиде из-за таяния, вызванного изменениями климата. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Climate Change (NCC).

По подсчетам специалистов, на поверхности льда в Антарктике находится около 850 тыс. метеоритов. Они представляют большую ценность для науки, поскольку сохраняются в полярных условиях почти нетронутыми, избегая загрязнения земными минералами и микробами.

На ледяном континенте уже обнаружили около 50 тыс. фрагментов космических камней, что составляет 60% всех известных метеоритов, когда-либо собранных в мире.

Исследователи считают, что при нынешних температурах до 5 тыс. антарктических метеоритов оказываются вне досягаемости каждый год. Между тем, ученые ежегодно находят менее 1 тыс. метеоритов по всему континенту, отметила команда.

По мере дальнейшего повышения температуры в ближайшие десятилетия все больше метеоритов начнут тонуть. Специалисты считают, что даже без дальнейшего потепления примерно четверть метеоритов может быть навсегда потеряна к концу века. А если климат будет меняться быстрыми темпами, потери вырастут до трех четвертей всех метеоритов.

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