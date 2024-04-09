Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа новая опасность солнечного загара

Frontiers: пребывание на солнце разрушает микробиом кожи

close
100%
Depositphotos

Ученые из Манчестерского университета обнаружили, что пребывание на ярком солнце снижает бактериальное разнообразие на поверхности кожных покровов, что может повысить риск развития дерматита, экземы и псориаза. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Aging.

Для участия в исследовании были отобраны добровольцы, которые готовились отправиться на отдых в теплые страны. Перед началом отпуска ученые проанализировали состояние кожи каждого участника и оценили число и состав актинобактерий, протеобактерий и фирмикутов на ее поверхности. В первый, 28-й и 84-й день после возвращения домой состав микробиома кожи участников был проанализирован повторно.

Исследователи обнаружили, что у участников, которые дольше всего находились на солнце (не избегали загара) было снижено количество протеобактерий на коже в первый день после отпуска. Протеобактерии — наиболее многочисленная группа бактерий в целом. В нее входят 1534 вида, что составляет примерно треть от всех известных видов бактерий.

Исследователи отметили, что сокращение количества и разнообразия протеобактерий, присутствующих на коже, является признаком нарушения ее микробиома. Такие нежелательные изменения могут стать причиной таких заболеваний, как дерматит, экзема и псориаз.

Ученые также обнаружили, что микробиом кожи восстанавливается спустя 28 дней после прекращения усиленного воздействия ультрафиолетового излучения.

Ранее стало известно, как долго нужно находиться под солнцем для получения витамина D.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами