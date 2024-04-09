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Брокколи в рационе кормящих матерей может защитить детей от рака и диабета

ТАР: брокколи в рационе кормящих матерей активирует защитные гены у детей

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Ученые из Техасского университета A & M обнаружили, что употребление крестоцветных овощей (капусты, брокколи, редиса) женщинами в период грудного вскармливания может активизировать у детей особые гены, защищающие от рака, диабета и болезней сердца. Результаты исследования опубликованы в журнале Toxicology and Applied Pharmacy (ТАР).

В ходе исследования ученые проинструктировали кормящих грудью женщин повысить долю капусты, брокколи, редиса и кале в рационе на 24 часа. По истечении периода диетического вмешательства исследователи собрали образцы грудного молока у всех участниц и измерили в них уровень сульфорафана (SFN) — метаболита (продукта переработки) крестоцветных овощей.

Ученые объяснили, что SFN — это питательное вещество на основе серы, которое, как принято считать в научном сообществе, обеспечивает защиту от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и диабета.

Результаты биохимического анализа показали, что уровень SFN в грудном молоке растет при повышенном употреблении крестоцветов. Ученые предположили, что в процессе грудного вскармливания сульфорафан может «передаваться» и младенцам, что активизирует особые «защитные» гены в их печени и легких. Это потенциально позволяет снизить вероятность развития опасных заболеваний, в числе которых рак и диабет.

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