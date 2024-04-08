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Названы страны, у жителей которых больше всего сексуальных партнеров

Daily Mail: у жителей Турции и Австралии наибольшее количество половых партнеров

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Согласно исследованию, проведенному специалистами из организации World Population Review, у жителей Турции и Австралии наибольшее количество половых партнеров. В Индии этот показатель составляет три человека, а в России — девять. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В исследовании приняли участие жители 46 стран. Мужчин и женщин попросили сообщить, с каким количеством людей у них ранее были половые контакты. Результаты показали, что у жителей Турции количество сексуальных партнеров в среднем составило 14,5. Ученые отметили, что такой показатель идет вразрез с приверженностью граждан традиционным мусульманским обычаям. Одновременно с этим, у жителей США (это государство часто рассматривается как страна со свободными взглядами на секс и отношения) количество половых партнеров не превышало 11.

Великобритания в рейтинге сексуальной раскрепощенности заняла 21-е место (в среднем 8,8 половых партнеров у жителей). Второе и третье места были определены в пользу Австралии и Новой Зеландии с 13,3 и 13,2 партнерами соответственно. В топ-10 также вошли Исландия, Южная Африка, скандинавские страны, Италия, Швейцария и Голландия.

В России количество половых партнеров у жителей приблизительно равнялось девяти. Самым низким количеством отличилась Индия — респонденты из этой страны сообщили, что в целом у них были половые контакты с тремя разными людьми. Исследователи предположили, что это может быть связано с популярностью и распространенностью ранних традиционных браков по договоренности.

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