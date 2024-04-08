Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван фактор, повышающий летальность рака груди

EClinicalMedicine: депрессия повышает летальность рака груди

close
100%
Shutterstock

Ученые из Казанского государственного медицинского университета в составе научного коллектива обнаружили, что депрессия может значительно повышать вероятность летального исхода рака молочной железы. Результаты исследования опубликованы на сайте EClinicalMedicine.

Работа российских ученых представляет собой мета-анализ предыдущих исследований на тему факторов летальности и успешного лечения рака молочной железы. Отмечается, что под аналитический обзор попали англоязычные исследования с участием более ста добровольцев.

Результаты показали, что распространенность депрессии у больных раком молочной железы женщин варьируется от 4,5% до 38%. При этом наличие такого психического расстройства повышает риск летального исхода по всем причинам (в том числе связанным с заболеванием) у пациенток с раком груди I-III стадии на 50%. Также выяснилось, что наибольший риск ухода из жизни (2-2,5-кратное увеличение) проявляется у женщин с раком молочной железы на ранних стадиях (I и II).

У женщин с неметастатическим раком молочной железы, которые сообщают о симптомах легкой или умеренной депрессии в течение нескольких недель после операции по удалению опухоли, риск летального исхода примерно в 2,5 раза выше в течение следующих 8-15 лет, чем у женщин с незначительными признакам расстройства или их отсутствием.

Ученые отметили, что депрессия при раке не только снижает качество жизни человека, но и является независимым предикатором низкой выживаемости. Они заявили, что работа над психическим благополучием пациенток (психотерапия и лечение антидепрессантами) с раком молочной железы может снизить уровень стресса и повысить вероятность успешного лечения.

Ранее было найдено растение, обладающее способностью подавлять рак груди.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами