Россиянам рассказали, как сидеть за рабочим столом для здоровья спины

Чтобы не навредить здоровью спины, необходимо правильно сидеть за рабочим столом. Существует семь правил правильного положения тела во время работы, об этом «Газете.Ru» рассказала врач ЛФК медицинской компании СберЗдоровье Римма Данилова.

«Сидя за рабочим столом, плечи человека должны быть опущены, спина прямая и обязательно с опорой, стопы касаются поверхности пола, угол сгибания в коленях примерно 90 градусов. Следует стараться не сутулиться, а также избегать наклона корпуса вперед, так как это способствует смещению головы вперед от центра тяжести — таким образом возрастает нагрузка на разгибатели шеи и поясничный отдел позвоночника», – рассказала Данилова.

Кроме того, для профилактики болей в шее лучше размещать рабочие предметы на такой высоте, чтобы они были видны под углом не ниже 30 градусов от глаз.

Помимо правильного положения тела важно также следить за здоровьем спины и вне рабочего стола.

«Очень полезно хотя бы раз в час сделать гимнастику для плечевого пояса. Рекомендовано 1-2 раза в неделю выполнять полноценную растяжку грудных мышц под наблюдением специалиста — это позволит сохранить здоровье шеи, плечевых суставов и грудного отдела позвоночника», – отметила врач.

Также следует 1-2 раза в неделю делать упражнения на укрепление мышц спины и ягодичных мышц для профилактики болей в спине. Занятия плаванием можно проводить 1-2 раза в неделю. Особенно полезно плавать кролем, – это позволяет гармонично развивать и поддерживать мышечный корсет при незагруженном позвоночнике.

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