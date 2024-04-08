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Стало известно, какое обезболивающее может вызвать проблемы с сердцем

APS: парацетамол может быть токсичным и опасным для сердца

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Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что расщепление в организме ацетаминофена (парацетамола) может привести к окислительному стрессу и накоплению опасных для сердца токсинов. Результаты работы представлены на сайте American Physiological Society (APS).

Считается, что применение парацетамола, активного ингредиента многих обезболивающих препаратов, не несет рисков появления опасных побочных эффектов. Его часто назначают людям с высоким кровяным давлением или сердечными заболеваниями вместо нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), таких как ибупрофен.

В новом исследовании ученые решили выяснить, действительно ли парацетамол безопасен. Для этого они провели эксперимент с участием лабораторных мышей. В течение недели части грызунов давали давали воду, содержащую количество ацетаминофена, эквивалентное 500 мг (такое количество содержится в одной таблетке Тайленола) в день для взрослого человека. Другие мыши были случайным образом объединены в контрольную группу.

По истечении семи дней ученые обнаружили, что в организме мышей из экспериментальной группы произошли значительные нежелательные изменения в уровнях белков, связанных с биохимическими путями выработки энергии, работы антиоксидантной системы и удаления клеточного «мусора». В частности, употребление парацетамола затрагивало 20 различных сигнальных путей.

Ученые предположили, что длительное применение этого препарата в средних и высоких дозах способно вызвать проблемы с сердцем в результате окислительного стресса (форма повреждения клеток) и накопления в организме токсинов при расщеплении парацетамола. Чтобы подтвердить корректность таких выводов, необходимо провести дополнительные исследования с участием людей.

Ранее был найден препарат, выводящий из организма токсичные «вечные химикаты».

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