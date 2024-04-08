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Названа неочевидная причина износа сосудов головного мозга

APS: ожирение ускоряет износ кровеносных сосудов головного мозга

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Shutterstock

Ученые из Университета Оклахомы обнаружили, что ожирение и диета с высоким содержанием жиров могут ускорить старение кровеносных сосудов, снабжающих мозг кровью. Результаты исследования представлены на сайте American Physiological Society (APS).

В ходе исследования ученые оценили влияние высокожировой диеты на эффективность кровоснабжения мозга и показатели памяти у пожилых мышей. Перед проведением тестов на когнитивные способности ученые добились существенного увеличения веса грызунов путем трехмесячного диетического вмешательства. Отмечается, что в эксперименте также учитывались данные контрольной группы животных с нормальным весом, которые придерживались своего обычного рациона.

Результаты показали, что после трехмесячного соблюдения высокожировой диеты у мышей с ожирением наблюдалось усиление клеточного старения и снижение плотности здоровых кровеносных сосудов в головном мозге.

Ученые отметили, что потеря плотности сосудов является маркером их преждевременного износа и свидетельствует о повышенном риске ухудшения показателей внимания, памяти и способности к пространственному ориентированию. Мыши с такими нарушениями, развившимися вследствие неправильного питания, хуже справились с заданием по поиску выхода из лабиринта.

По мнению ученых, ограничение поступления кислорода к мозгу из-за дисфункции сосудов в конечном итоге способно привести к снижению когнитивных способностей и у людей. Это открытие может в будущем поспособствовать разработке новых методов профилактики и лечения деменции.

Ранее выяснилось, что традиционная японская диета оздоравливает мозг женщин.

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