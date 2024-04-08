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Корень лопуха эффективен для лечения диабета, выяснили ученые

Plants: фенолы в корне лопуха обладают противодиабетическим потенциалом

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Ученые из Рижского университета имени Страдыня в Латвии обнаружили, что фенольные кислоты, кумарины и полисахариды в составе корня лопуха могут улучшить контроль над уровнем сахара в крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Plants.

В ходе исследования ученые оценили противодиабетический потенциал корней лопуха и одуванчика. Образцы были вымыты, измельчены и подвергнуты сублимационной сушке. После этого исследователи провели анализ биохимического состава частей растений и определили концентрацию фенольных кислот (инулина и танина), кумарина и полисахаридов в них. Также было оценено содержание в корнях одуванчика экстрактов этилового спирта и лиофилизатных экстрактов.

Все эти соединения способны предотвращать окислительный стресс в организме (форма повреждения клеток), снижать воспаление и нормализовать уровень сахара в крови.

Результаты показали, что корень лопуха продемонстрировал более высокие значения общего содержания фенолов, танинов и активности α-амилазы по сравнению с корнем одуванчика. В составе корня одуванчика содержание общего полисахарида (TP), напротив, было выше. Ученые отметили, что корень лопуха обладает более богатым химическим профилем, что свидетельствует о его значимом терапевтическом потенциале.

Чтобы протестировать эффективность корней лопуха и одуванчика в борьбе с сахарным диабетом по отдельности и в комбинации с другими лекарствами, нужны дополнительные исследования.

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