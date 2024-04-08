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Назван неожиданный фактор риска развития глаукомы

Nutrients: фастфуд и фабричные сладости повышают риск развития глаукомы

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Shutterstock

Ученые из Гарвардского университета в составе научного коллектива обнаружили, что повышенное потребление ультраобработанных продуктов (фабричных сладостей, сладких газированных напитков, фастфуда, блюд быстрого приготовления) коррелирует с высоким риском развития глаукомы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В исследовании приняли участие 19 255 человек, у которых изначально не было проблем со зрением. Ученые собрали информацию о пищевых привычках, образе жизни и состоянии физического здоровья участников с помощью анкет, которые нужно было заполнять раз в два года онлайн или в бумажном варианте. Отмечается, что период наблюдения за испытуемыми длился около 13 лет.

Исследователи стремились выяснить, как большая доля ультраобработанных продуктов в рационе влияет на здоровье глаз. Ультраобработанные продукты — это еда, произведенная в промышленных условиях из рафинированных и максимально очищенных от примесей ингредиентов с добавлением эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов. Такая пища часто богата углеводами, жирами и сахаром.

За период наблюдения у 230 добровольцев развилась глаукома. Под этим термином подразумевается большая группа заболеваний, при которых повышается внутриглазное давление (постоянно или периодически). Глаукома представляет собой опасное прогрессирующее состояние, которое при отсутствии лечения неминуемо ведет к слепоте.

Ученые подсчитали, что у лиц с самым высоким уровнем потребления ультраобработанной пищи (более четырех порций в день) глаукома развивалась значительно чаще по сравнению с людьми с более здоровыми пищевыми привычками. Исследователи предположили, что избыток углеводов и сахара в рационе может вызвать в организме окислительный стресс (форма повреждения клеток) и воспаление, затрагивающие органы зрения (в том числе сетчатку глаза).

Ранее были перечислены продукты, провоцирующие появление акне.

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