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В США назвали полет Гагарина абсолютным достижением

Представитель Space Foundation Купер назвал полет Гагарина достижением

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РИА Новости

Полет советского космонавта Юрия Гагарина в космос был уникальным достижением для своего времени, заявил Ричард Купер, вице-президент по стратегическим коммуникациям американской некоммерческой организации Space Foundation, в интервью РИА Новости.

«То, что Юрий совершил в свое время, представляло собой передовую технологию и абсолютное достижение», — отметил он на космической конференции в Колорадо в рамках мероприятия «Юрьева ночь», посвященного первому полету человека в космос.

Ричард Купер подчеркнул, что полет Гагарина стал первым шагом в неизведанное, требующим огромного мужества и таланта. «Каждый, кто последовал за Юрием, шел по его стопам», — добавил он. Он также отметил, что сегодня все больше молодых людей в США и других странах осознают возможность совершить нечто подобное.

«Но каждая история имеет свое начало. Важно рассказывать историю о том, что сделал Юрий», — подчеркнул представитель организации.

Мероприятие «Юрьева ночь» в Колорадо-Спрингс в 2024 году, по словам организаторов, собрало наибольшее число гостей и участников. Оно прошло перед открытием ежегодного Космического симпозиума, который собирает представителей космической отрасли, включая военных, гражданских лиц, чиновников и участников рынка.

Ранее в Кремле рассказывали о планах Путина встретиться с родственниками Юрия Гагарина.

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