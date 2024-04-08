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Разведывательный спутник Южной Кореи вышел на целевую орбиту

Второй разведывательный спутник Южной Кореи вышел на целевую орбиту

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Depositphotos

Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX вывела второй южнокорейский разведывательный спутник на орбиту. Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на министерство национальной обороны Республики Корея.

В ведомстве подчеркнули, что разведывательный спутник ВС Южной Кореи приблизительно в 09:02 (03:02 мск — прим. ТАСС) успешно отсоединился от ракеты и вышел на целевую орбиту. В 9:11 он должен был установить связь с «иностранной наземной станцией».

Техническое оснащение спутника позволяет собирать данные вне зависимости от погодных условий, отмечает агентство. Всего в Сеуле планируют запустить пять разведывательных аппаратов к 2025 году, это позволит обеспечить наблюдение за КНДР с интервалом в два часа.

До этого стало известно, что первый южнокорейский разведывательный спутник сделал «высококачественные» фотографии Пхеньяна.

Спутниковые снимки нуждаются в тщательном редактировании. Кроме этого, власти Южной Кореи ожидают, что в следующем месяце удастся получить снимки более высокого качества.

Источник отметил, что полноценная работа разведывательного спутника начнется к июню или июлю.

Ранее сообщалось, что в России создадут вечный двигатель для спутников.

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