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Стал известен ТОП-10 самых опасных для человечества заболеваний

The Lancet опубликовал ТОП-10 самых опасных для человечества заболеваний

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НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России' class="item-image" >
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Группа ученых опубликовала результаты долгосрочного исследования, охватившего 204 страны и оценившего уровень смертности от различных заболеваний за последние 30 лет. Исследование опубликовано в журнале The Lancet.

Ученые также отметили, что из-за последствий пандемии, средняя продолжительность жизни в мире сократилась. Но сейчас этот показатель растет.

В списке наиболее опасных заболеваний, по данным до 2019 года, выделены следующие: ишемическая болезнь сердца, инсульт, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), инфекции дыхательных путей, неонатальные проблемы (смертность в первый месяц жизни), болезнь Альцгеймера, рак легких, диабет, болезни почек, кишечные инфекции.

После пандемии COVID-19 занял второе место в этом списке. Также в рейтинге поднимаются заболевания, характерные для старения. Например, болезнь Альцгеймера до сих пор не имеет эффективного лечения, что приводит к трагическим последствиям.

До этого была найдена новая опасность пассивного курения. В новое исследование ученых по этому вопросу были включены 400 тысяч пациентов в возрасте от 40 до 69 лет из Великобритании.

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