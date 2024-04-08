Стал известен ТОП-10 самых опасных для человечества заболеваний

Группа ученых опубликовала результаты долгосрочного исследования, охватившего 204 страны и оценившего уровень смертности от различных заболеваний за последние 30 лет. Исследование опубликовано в журнале The Lancet.

Ученые также отметили, что из-за последствий пандемии, средняя продолжительность жизни в мире сократилась. Но сейчас этот показатель растет.

В списке наиболее опасных заболеваний, по данным до 2019 года, выделены следующие: ишемическая болезнь сердца, инсульт, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), инфекции дыхательных путей, неонатальные проблемы (смертность в первый месяц жизни), болезнь Альцгеймера, рак легких, диабет, болезни почек, кишечные инфекции.

После пандемии COVID-19 занял второе место в этом списке. Также в рейтинге поднимаются заболевания, характерные для старения. Например, болезнь Альцгеймера до сих пор не имеет эффективного лечения, что приводит к трагическим последствиям.

До этого была найдена новая опасность пассивного курения. В новое исследование ученых по этому вопросу были включены 400 тысяч пациентов в возрасте от 40 до 69 лет из Великобритании.

Ранее врач рассказала, как избавиться от темных пятен на руках.