В Московском планетарии рассказали, кто увидит солнечное затмение 8 апреля

В понедельник, 8 апреля, произойдет затмение Солнца, которое продлится более пяти часов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Максимальную по длительности фазу, во время которой Луна закроет Солнце, увидят на севере Мексики. Там в 21:17 мск будет наблюдаться наибольшая фаза затмения, равная 1,029 и продолжительностью полной фазы 4 минуты 28 секунд. С территорий Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах также будет видна полная фаза. В России это затмение наблюдаться не будет.

«[Во время полной фазы] можно невооруженным глазом увидеть корону Солнца, которая вспыхнет как лучистый ореол вокруг полностью закрытого Луной диска Солнца, звезды и планеты, находящиеся вблизи Солнца», — заявили в пресс-службе.

Затмение Солнца, включающее частные фазы, будет длиться с 18:42 до 23:52 мск. В этот день видимый диаметр Луны за счет близости к Земле (353 321 км) будет в 1,0566 раз больше диска Солнца, поэтому Луна полностью закроет его собой.

Как рассказали в планетарии, полное затмение Солнца сопровождается частным солнечным затмением, которое можно увидеть по обе стороны от полосы полного затмения, там, куда попадает лунная полутень.

«Частное солнечное затмение на Земле начнется в 18:42 по московскому времени в центральной части Тихого океана, а завершится в 23:52 мск в восточной части Атлантического океана. Эти фазы, если позволит погода, будут наблюдаться в Северной и Центральной Америке (кроме Аляски), на востоке Тихого и Атлантического океанов и небольшой части Западной Европы», — уточнили в пресс-службе.

До этого ученые выяснили, что апрельское солнечное затмение приведет к росту числа ДТП.

Ранее в США шесть заключенных подали в суд на тюрьму, потому что им запретили наблюдать затмение.