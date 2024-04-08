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Черви могут передавать знания о вредных бактериях потомству

PLOS Genetics: модификация ДНК помогает червям избегать вредных бактерий

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Depositphotos

Дикие черви нематоды учатся избегать вредных бактерий, и их потомство наследует эти знания. Это показало исследование, опубликованное в журнале PLOS Genetics.

Предыдущие эксперименты показали, что лабораторные черви, нематоды C. elegans, могут запоминать штамм бактерии Pseudomonas aeruginosa, вызывающей инфекции у людей. Несмотря на то, что поведение избегания не закодировано в генах, черви могут передавать эту информацию своему потомству в течение четырех поколений. В новом исследовании ученые подтвердили, что это возможно и для дикий нематод.

Как оказалось, небольшая молекула РНК, которую выделяют бактерии Pseudomonas, меняет экспрессию (активность) генов в нервной системе червя. Это приводит к тому, что нематоды избегают бактерий. Активность генов регулируется химическими метками ДНК, и они могут передаваться по наследству.

До этого ученые случайно создали мышь-мутанта с ногами вместо гениталий, отключив у нее ген Tgfbr 1.

Ранее на острове в Балтийском море нашли женщин со странными черепами.

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