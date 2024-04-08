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Стало известно, для кого вакцина от COVID неэффективна

ECCMID: вакцина от COVID недостаточно защищает людей с рассеянным склерозом

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Лица с рассеянным склерозом сталкиваются с существенно более высоким риском госпитализации и летального исхода при COVID-19, несмотря на высокий уровень вакцинации. Это показало исследование, представленное на Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям (ECCMID 2024).

Ученые проанализировали данные почти 12 миллионов человек, собранные во время волны «омикрон». Ученые сделали поправку на возраст и пол. Анализ показал, что даже после повторной вакцинации от COVID-19 у людей с рассеянным склерозом риск госпитализации был в семь раз выше, а риск летального исхода — в четыре раза выше.

Эти результаты показывают, что вакцинация сама по себе не может адекватно защитить людей с рассеянным склерозом от тяжелых последствий COVID-19, а также подчеркивают острую необходимость дополнительных профилактических мер в этой группе населения.

Авторы связывают результаты исследования с тем, что при рассеянном склерозе люди принимают препараты, которые направлены на истощение иммунных B-клеток.

Ранее ученые выяснили, что ожирение в детстве удваивает риск рассеянного склероза.

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