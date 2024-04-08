От массового тестирования на рак простаты может быть больше вреда, чем пользы

Скрининг на рак простаты с помощью анализа крови на простатспецифический антиген (ПСА) мало влияет на выживаемость мужчин с раком, но приводит к чрезмерной диагностике и ненужному лечению. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA.

Ученые проанализировали данные более 400 тысяч здоровых мужчин в возрасте 50-69 лет. Примерно половина из них прошли тест на ПСА. В группе, которой не делали тест, из-за рака простаты в следующие 15 лет умерли восемь мужчин из тысячи, а в группе, которая прошла тест, — семь мужчин из тысячи. Такая небольшая разница означает, что шансы на выживание у мужчин с раком простаты не зависели от того, проходили ли они тест на ПСА.

Результаты также показали, что каждую шестую опухоль простаты, обнаруженную при помощи ПСА-скрининга, можно было не лечить. Терапия сама по себе может оказывать негативное воздействие на психику и сопровождаться эректильной дисфункцией, а также проблемами с мочевым пузырем и кишечником.

«Ключевым выводом является то, что небольшое сокращение смертности из-за рака простаты, которое было достигнуто благодаря ПСА-скринингу здоровых мужчин, не перевешивает потенциальный вред. Гипердиагностика приводит к тому, что некоторые мужчины проходят инвазивное лечение, которое им не нужно. Кроме того, тест не может определить, нужно ли лечить обнаруженный рак. Нам нужно найти лучшие способы для оценки агрессивности рака простаты», — отметили авторы.

Ученые рекомендовали мужчинам среднего возраста обсудить целесообразность скрининга со своим врачом.

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