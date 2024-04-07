Установлено, у каких людей рождаются самые красивые дети

Специалисты из Государственного медицинского университета города Синд в Пакистане установили, что самые умные и красивые дети рождаются у женщины с первой группой крови. Исследование ученых было опубликовано в журнале National Journal of Health Sciences (NJHsciences).

Около 70% способностей ребенка передаются от матери, и они во многом определяются группой крови женщины. Так, у матерей с четвертой группой крови дети склонны добиваться успеха в спорте и обладают хорошим здоровьем. Дети женщин с третьей группой крови обычно больше других склонны к творчеству, а дети мам со второй группой крови склонны к критическому мышлению.

Если же у родительницы первая группа крови, то ее ребенок будет отличаться высоким уровнем интеллекта, а также они будут больше нравится окружающим — их отличает сексуальная привлекательность. Ученые объяснили выводы так: женщинам с первой группой крови физиологически сложнее забеременеть, поскольку по сравнению с обладательницами других групп у них ниже и количество яйцеклеток, и их качество, поэтому происходит естественный отбор более качественных эмбрионов.

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