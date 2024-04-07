Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Установлено, у каких людей рождаются самые красивые дети

NJHsciences: установлена связь между умом и красотой ребенка и группой крови мамы

close
100%
Shutterstock

Специалисты из Государственного медицинского университета города Синд в Пакистане установили, что самые умные и красивые дети рождаются у женщины с первой группой крови. Исследование ученых было опубликовано в журнале National Journal of Health Sciences (NJHsciences).

Около 70% способностей ребенка передаются от матери, и они во многом определяются группой крови женщины. Так, у матерей с четвертой группой крови дети склонны добиваться успеха в спорте и обладают хорошим здоровьем. Дети женщин с третьей группой крови обычно больше других склонны к творчеству, а дети мам со второй группой крови склонны к критическому мышлению.

Если же у родительницы первая группа крови, то ее ребенок будет отличаться высоким уровнем интеллекта, а также они будут больше нравится окружающим — их отличает сексуальная привлекательность. Ученые объяснили выводы так: женщинам с первой группой крови физиологически сложнее забеременеть, поскольку по сравнению с обладательницами других групп у них ниже и количество яйцеклеток, и их качество, поэтому происходит естественный отбор более качественных эмбрионов.

Ранее ученые назвали неочевидную причину бессонницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами