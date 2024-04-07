Названо заболевание, при котором люди не понимают эмоции

Люди с алекситимией не понимают свои и чужие эмоции. Такие люди не могут рассказать, что чувствуют они и другие люди, то есть не могут вербализовать свои и чужие эмоции, рассказала «Газете.Ru» руководитель программы магистратуры «Практическая психология в социальной сфере и образовании» МГППУ, кандидат психологических наук, клинический психолог Юлия Кочетова.

«Еще для этого состояния характерно снижение способности к символизации, в частности к фантазии, фокусирование преимущественно на внешних событиях, в ущерб внутренним переживаниям, и склонность к конкретному, утилитарному, логическому мышлению при дефиците эмоциональных реакций», – рассказала специалист.

Это состояние встречается не часто в популяции людей. Однако алекситимия встречается у значительной части (до 85 %) людей, страдающих расстройством аутистического спектра.

«Диагностировать алекситимию можно с помощью методики «Торонтская алекситимическая шкала» (Toronto Alexithymia Scale, TAS). Это клинический опросник из 20 вопросов, ориентированных на оценку трудности идентификации и описания чувств, а также на внешне ориентированное мышление. Умеренный уровень алекситимии диагностируется при результате от 52 до 68 баллов, выраженный — при 69-76 баллах, высокий — при 77-94 баллах», – заключил Кочетов.

Методы психокоррекции нацелены на то, чтобы пациент научился осознавать, анализировать, вербализировать эмоции. Психотерапевтическое лечение длительное, наиболее эффективен комплексный подход, сочетающий техники когнитивно-поведенческого, гуманистического, психодинамического подходов.

Подробнее о том, что такое эмоциональный интеллект, как низкий эмоциональный интеллект связан с зависимостями, суицидальным и жертвенным поведением, а также о том, помогает ли развитый эмоциональный интеллект справиться с тяжелыми новостями — в интервью Юлии Кочетовой «Газете.Ru».

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