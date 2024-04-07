Врач рассказал, как снять боль в пояснице

Упражнения на ягодицы позволяют снять боль в поясничном отделе спины, рассказала «Газете.Ru» врач ЛФК медицинской компании СберЗдоровье Римма Данилова.

«В случае поясничных болей упражнения на ягодичную область позволяют разблокировать крестцово-подвздошные сочленения, тем самым уменьшить избыточный прогиб в спине и сделать движения более легкими. При длительном нахождении в положении сидя ягодичная область зачастую испытывает сильное давление вместе с гипоксией — состоянием, когда к тканям не поступает достаточное количество кислорода», – рассказала Данилова.

Наиболее действенными упражнениями на ягодичную область при поясничных болях считаются приседания у стены, растяжка ягодичных мышц лежа, а также упражнения на коррекцию наклона таза.

Однако, по словам специалиста, прежде чем «снимать» боль в поясничном и шейном отделах позвоночника, важно разобраться какая она — острая, тупая, тянущая, ноющая и выяснить причину ее возникновения.

«Это важно, потому что боли в области поясницы могут быть связаны не с напряжением мышц, а, например, с заболеванием почек, что требует не упражнений, а лекарственной терапии. Чтобы выяснить точную причину болезненных ощущений, необходимо проконсультироваться с врачом», – объяснила Данилова.

Ранее врач рассказал, как снять боль в шейном отделе.