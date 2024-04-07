проект

>

Врач рассказал, как снять боль в пояснице

Врач Данилова: упражнения на ягодицы помогают снять боль в пояснице

close
100%
Freepik

Упражнения на ягодицы позволяют снять боль в поясничном отделе спины, рассказала «Газете.Ru» врач ЛФК медицинской компании СберЗдоровье Римма Данилова.

«В случае поясничных болей упражнения на ягодичную область позволяют разблокировать крестцово-подвздошные сочленения, тем самым уменьшить избыточный прогиб в спине и сделать движения более легкими. При длительном нахождении в положении сидя ягодичная область зачастую испытывает сильное давление вместе с гипоксией — состоянием, когда к тканям не поступает достаточное количество кислорода», – рассказала Данилова.

Наиболее действенными упражнениями на ягодичную область при поясничных болях считаются приседания у стены, растяжка ягодичных мышц лежа, а также упражнения на коррекцию наклона таза.

Однако, по словам специалиста, прежде чем «снимать» боль в поясничном и шейном отделах позвоночника, важно разобраться какая она — острая, тупая, тянущая, ноющая и выяснить причину ее возникновения.

«Это важно, потому что боли в области поясницы могут быть связаны не с напряжением мышц, а, например, с заболеванием почек, что требует не упражнений, а лекарственной терапии. Чтобы выяснить точную причину болезненных ощущений, необходимо проконсультироваться с врачом», – объяснила Данилова.

Ранее врач рассказал, как снять боль в шейном отделе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами