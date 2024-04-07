Ученый рассказал, какую тень отбросит Луна на Землю во время затмения

Астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман рассказала, что 8 апреля Луна во время затмения отбросит на Землю тень шириной 198 км. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кошман, полное солнечное затмение смогут наблюдать жители территорий Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах.

«Эта (тень от Луны шириной 198 км. — «Газета.Rг») линия полных фаз — то есть наблюдатели, находящиеся на этих территориях, смогут увидеть как Луна полностью закрывает собой Солнце», — пояснила специалист.

Она добавила, что максимальная фаза солнечного затмения составит 4 минуты 28 секунд. Ожидается, что она начнется в 21:17 часов по московскому времени на севере Мексики в точке с координатами 25,3 градуса северной широты и 104,1 градуса западной долготы. Во время полной фазы затмения можно будет невооруженным глазом наблюдать солнечную корону, звезды и планеты поблизости.

До этого издание Metro писало, что в США заключенные борются за право наблюдать апрельское солнечное затмение и требуют признать его «религиозным событием».

Ранее ученые выяснили, что апрельское солнечное затмение приведет к росту числа ДТП.