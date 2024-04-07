Ученый не исключил, что звезда-гигант Бетельгейзе уже могла взорваться

Звезда Бетельгейзе должна взорваться в ближайшие 10 тысяч лет. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на астрофизика Вячеслава Авдеева.

Ученый напомнил, что вспышку от взрыва жители Земли увидят спустя несколько сотен лет. Понадобятся века, чтобы свет Бетельгейзе достиг нашей планеты.

«Может так получиться, что она (звезда Бетельгейзе – ред.) взорвалась, вспыхнула, как сверхновая, и это было лет 100 назад», — считает Авдеев.

Он пояснил, что точное время этого события, к сожалению, не известно. Ученые могут пока только строить предположения.

Эксперт обратил внимание, что если в слоевом источнике Бетельгейзе еще горит водород и гелий, то это продлит ей жизнь еще на несколько тысяч лет. Загорание углерода, азота, кремния и железа, наоборот — предскажет взрыв.

Ученые относят звезду Бетельгейзе к сверхгиганту на поздней стадии эволюции. Это одна из самых ярких звезд на небосклоне. Планета расположена очень далеко от Земли — на расстоянии в 600 световых лет.

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