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Во Франции обнаружили круглую кельтскую деревню на берегу моря

Arkeonews: лазеры помогли обнаружить круглую деревню древних галлов во Франции

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Côtes d'Armor de Département

В Кот-д-Арморе (регионе на северо-западе Франции) обнаружили руины галльской деревни в форме круга. Об этом сообщает Arkeonews.

Деревня, в которой жили люди между VII и V веками до н.э., состоит из двадцати хижин, расположенных вокруг центральной круглой площади. Ее населяли галлы — кельтский народ, разделенный на племена современных Западной Германии, Северной Италии, Бельгии и Франции. Они жили независимо друг от друга, исповедовали разные религии и объединились только во времена кризиса. Во время галльских войн (58–50 до н.э.) Гай Юлий Цезарь привел римлян для завоевания Галлии.

«Это исключительное открытие дает нам лучшее понимание повседневной жизни галлов в железном веке», — отметили археологи.

Обнаружить деревню помогли лидары — лазеры для сканирования и создания объемных реконструкций высокой точности. Технология позволяет обнаружить структуры, которые невидимы для глаза, без необходимости раскопок.

До этого мастера создали копию парадного шлема римского воина. Для этого была использована древня техника работы с серебром и позолотой. Шлем пролежал в земле около двух тысяч лет и покрылся толстым слоем ржавчины, скрывшим детали узоров из позолоты.

Ранее на острове в Балтийском море нашли женщин с вытянутыми черепами, живших в обществе викингов.

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