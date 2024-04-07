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Врач рассказала, как длительный прием противозачаточных влияет на здоровье

Гинеколог Ермолаева: прием противозачаточных защищает от некоторых видов рака

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Гормональные контрацептивы для женщин не вредят здоровью даже при длительном приеме, однако важно соблюдать рекомендации врача. Об этом «Известиям» рассказала акушер-гинеколог «ИНВИТРО-Приволжье», к. м. н. Елена Ермолаева.

Противозачаточные таблетки не только предотвращают нежелательную беременность, но и смягчают предменструальный синдром, болезненные или нерегулярные месячные, некоторые виды рака. Также они применяются при коррекции повышенного уровня «мужских» гормонов и в перименопаузальный период.

Однако назначить гормоны и схему их применения может только врач с учетом возраста, образа жизни, физиологических особенностей и хронических заболеваний. Так, у курящих женщин или страдающих ожирением, диабетом, гипертонией, нарушениями сердечного прием гормональных контрацептивов повышает риск тромбообразования.

«К возможным побочным эффектам можно отнести головную боль, тошноту, боли в животе, вздутие живота, дискомфорт или боли в молочных железах, межменструальные кровотечения, снижение либидо» — предупредила врач.

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