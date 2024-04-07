Пациентов с раком мочевого пузыря избавят от лишних болезненных процедур

Анализ мочи может более чем вдвое сократить количество болезненных процедур, необходимых для наблюдения за больными раком мочевого пузыря. Это показало исследование, представленное на Европейском конгрессе Ассоциации урологии (EAU).

Для проверки мочевого пузыря на рак используется цистоскопия. В процессе процедуры через уретру в мочевой пузырь вставляется гибкий зонд для осмотра. Это вызывает боль и дискомфорт, а в редких случаях — инфекции и кровотечения. Пациентам из группы риска цистоскопию проводят каждые три-четыре месяца в течение двух лет после операции по поводу рака мочевого пузыря. Это связано с тем, что у них риск рецидива опухоли составляет 60-70%.

В новом исследовании с участием 313 пациентов половине провели три стандартные цистоскопии за год. Остальным сделали лишь одну цистоскопию, а вместо двух повторных оценили уровень биомаркеров рака мочевого пузыря. Для этого ученые измерили уровни пяти молекул.

По результатам анализов мочи лишь 44% пациентам пришлось пройти дополнительную цистоскопию. При этом тест на биомаркер с высокой точностью выявлял рецидив рака. Более того, он показывал наличие рака на более ранней стадии по сравнению с цистоскопией.

Исследование продолжается. Если окончательные результаты подтвердят, что анализ мочи сравним по эффективности с цистоскопией, врачи могут пересмотреть рекомендации при раке мочевого пузыря.

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