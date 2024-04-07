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Стало известно, какие проблемы с карьерой грозят удаленным работникам

BSA: работающим из дома сотрудникам реже поднимают зарплату и дают повышения

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Shutterstock

Британские социологи выяснили, что руководство компаний менее охотно поощряет сотрудников, которые полностью или частично работают в удаленном режиме занятости. Исследование опубликовано на официальном сайте Британской социологической ассоциации (BSA).

Как показал опрос 937 менеджеров предприятий Великобритании, дистанционные работники на 11% реже получают повышение по службе или прибавку к зарплате по сравнению с коллегами, которые трудятся в офисе. Выбравшие гибридный режим (частично дома, частично в офисе) служащие продвигаются по карьерной лестнице на 7% реже.

Управленцы считают, что работающие из дома мужчины меньше заслуживают продвижения по сравнению с женщинами. В организациях со строгой корпоративной культурой руководители на 30% реже повышали сотрудников мужского пола в должности и на 19% реже поднимали им зарплату, если те работали дистанционно. Для женщин показатели составили 15% и 19% соответственно. Однако в фирмах без жесткого кодекса штрафов за гибкий режим работы не назначалось.

«Пандемия COVID-19 спровоцировала существенный сдвиг в сторону работы на дому, что потенциально может повлиять на отношение работодателей и готовность компаний управлять удаленными сотрудниками. Однако наши результаты показывают, что работающие на дому люди по-прежнему сталкиваются с карьерными барьерами, несмотря на широкое распространение этого вида занятости», — отметила автор исследования, профессор Агнешка Касперска.

Ранее ученые выяснили, к каким негативным последствиям может привести работа из дома.

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