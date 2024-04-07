Врачи рассказали, какая форма кала может быть признаком рака

Изменение формы кала или сбой графика дефекации могут быть признаками рака кишечника. Об этом сообщает организация по борьбе с колоректальным раком Fight Colorectal Cancer.

Тонкий лентообразный кал может быть симптомом сужения толстой кишки из-за опухоли. Эпизодическое появление такого кала обычно не связано с раком, но если он сохраняется больше недели, нужно обратиться к врачу. Также на колоректальный рак могут указывать расстройства дефекации (слишком частая или редкая, жидкий или сухой стул) и боль в животе или вздутие.

Колоректальный рак поражает толстую и прямую кишку. Он долгое время развивается бессимптомно, из-за чего опухоль часто обнаруживают на поздних стадиях, когда шансы на выживание малы. Поэтому важно регулярно проходить диспансеризацию, особенно людям старше 45 лет.

До этого онколог рассказал, что для ранней диагностики рака после 45 лет колоноскопию нужно проходить каждые 3–5 лет, а если в семье уже были случаи колоректального рака, начинать обследовать кишечник нужно с 35 лет.

Ранее 30% летальных исходов из-за болезней сердца связали с одним продуктом.