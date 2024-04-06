Спасатели помогли космонавтам выбраться из «Союза МС-24»

Спасатели помогли троим космонавтам выбраться из совершившего посадку в Казахстане космического корабля «Союз МС-24». Об этом сообщает РИА Новости.

Посадка корабля произошла в казахстанской степи в 10:17 по мск. На эвакуацию из него троих человек ушло около часа. «Союз МС-24» отстыковался от Международной космической станции в 06:54 по мск, а через несколько часов сошел с орбиты и разделился на отсеки. На борту были российский космонавт Олег Новицкий, американец Ларри О'Хара и белорусская женщина-космонавт Марина Василевская.

Ракета «Союз-2.1а» с беспилотным кораблем «Союз МС-24» стартовала с Байконура 15 сентября 2023 года.

На корабле к Международной космической станции (МКС) направились космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О'Хара.

23 марта в космос отправился «Союз МС-25». На борту находились представительница Белоруссии Марина Василевская, а также космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.

Ранее мусор с МКС пробил насквозь дом жителя Флориды.