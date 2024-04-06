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Оказалось, что потепление океанов портит зрение осьминогов

Университет Аделаиды: глаза осьминогов помутнели из-за теплового стресса

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schmidtocean.org

Австралийские биологи из Университета Аделаиды выяснили, что нагрев воды мирового океана из-за изменений климата негативно отражается на зрении осьминогов. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

«Мы обнаружили несколько белков, важных для зрения, на которые влияет тепловой стресс. Один из них представляет собой структурный белок, который в большом количестве содержится в линзах глаз животных и сохраняет прозрачность и оптическую четкость хрусталика, а другой отвечает за регенерацию зрительных пигментов в фоторецепторах глаз.

«Уровни обоих этих белков были значительно снижены в условиях прогнозируемого потепления океана, что позволяет предположить, что зрение осьминогов, вероятно, ухудшится еще больше», — объяснил доктор Киаз Хуа.

Глаза остаются основным органом чувств для осьминогов. У этих животных 70% мозга отвечает за зрение, что на 20%, чем у человека.

Ученые также выяснили, что более высокие температуры воды ускоряют метаболизм осьминогов, делают их мельче и изменяют ареал распространения некоторых видов этих моллюсков.

Кроме того, теплый океан оказывает негативное влияние на размножение осьминогом, снижая количество проклюнувшихся яиц. В некоторых случаях целые выводки остались невылупившимися, отметили исследователи.

Ранее стало известно, что осьминоги — древнейшие животные с половыми хромосомами.

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