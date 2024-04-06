Надена связь между стилем бега и типом личности

Специалисты по биомеханике человека из швейцарской исследовательской организации Volodalen SportLab обнаружили, что разные стили бега (плавный, легкий, пружнистый и другие) могут быть связаны с особенностями личности человека. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

В ходе исследования 80 взрослых добровольцев пробежать 50-метровую дистанцию три раза. Каждый участник совершал все три забега с разной скоростью. Пока добровольцы бежали, исследователи снимали их на видео, а впоследствии анализировали технику выполнения упражнения. Также всех испытуемых попросили пройти стандартный тест MBTI для определения типологии личности.

Тест MBTI оценивает личностные особенности людей в четырех основных категориях — экстраверсия или интроверсия, сенсорика или интуиция, мышление или чувство и оценка или восприятие.

Сопоставив полученные данные, ученые обнаружили, что добровольцы с интуитивной личностью были склонны «пружинить» при беге. Участники с реалистическим восприятием действительности (сенсорным типом) при беге наклоняли свой тело вперед для более эффективного продвижения и сглаживания колебаний.

Ранее россиянам не рекомендовали бегать по утрам.