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Надена связь между стилем бега и типом личности

PLOS ONE: люди с развитой интуицией склонны пружинить при беге

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Shutterstock/FOTODOM

Специалисты по биомеханике человека из швейцарской исследовательской организации Volodalen SportLab обнаружили, что разные стили бега (плавный, легкий, пружнистый и другие) могут быть связаны с особенностями личности человека. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

В ходе исследования 80 взрослых добровольцев пробежать 50-метровую дистанцию три раза. Каждый участник совершал все три забега с разной скоростью. Пока добровольцы бежали, исследователи снимали их на видео, а впоследствии анализировали технику выполнения упражнения. Также всех испытуемых попросили пройти стандартный тест MBTI для определения типологии личности.

Тест MBTI оценивает личностные особенности людей в четырех основных категориях — экстраверсия или интроверсия, сенсорика или интуиция, мышление или чувство и оценка или восприятие.

Сопоставив полученные данные, ученые обнаружили, что добровольцы с интуитивной личностью были склонны «пружинить» при беге. Участники с реалистическим восприятием действительности (сенсорным типом) при беге наклоняли свой тело вперед для более эффективного продвижения и сглаживания колебаний.

Ранее россиянам не рекомендовали бегать по утрам.

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