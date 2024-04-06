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Россиянам рассказали, какие методы физиотерапии бесполезны

Врач Каевицер: советская физиотерапия магнитами или током неэффективна

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«Советские» методы физиотерапии с применением магнитов или электрического тока не доказали свою эффективность, а в некоторых случаях была подтверждена их бесполезность. Об этом «Газете.Ru» рассказал терапевт клиники DocMed Георгий Каевицер.

«Физиотерапевтические методы, доставшиеся российской медицине от советской, должным образом не исследовались, либо в исследованиях была подтверждена их неэффективность. Так, неэффективность магнитотерапии подтвердили два исследования, опубликованные в 2007 и 2013 годах. Дарсонваль ни в России, ни за рубежом нормально не исследовали, а электрофорез противоречит биологическим аспектам работы мембран клеток», — объяснил Каевицер.

Врачи, которые верят в эффективность электро- и сонофореза обещают, что электричество или ультразвук могут пронести молекулы препарата сквозь ткани к нужной точке. Однако на самом деле в клетку беспрепятственно могут проникать только кислород, углекислый‌ газ, вода, спирты. Что касается УВЧ-терапии, то высокочастотное электромагнитное поле, по сути, представляет тепло и может лишь обеспечить незначительное местное обезболивание. А лазерная терапия эффективна только в том случае, если им что-то выжигают или испаряют.

Современная наука, однако, продолжает пытаться «приручить» свет, магниты и электричество, чтобы использовать их для терапии. Есть данные, что пульсовая магнитотерапия может иметь некоторый эффект в терапии боли, и FDA (Управление по санитарному надзору за продуктами и лекарствами США) даже зарегистрировало эти девайсы, рассказал врач. Также накапливаются данные об эффективности транскраниальной магнитной стимуляции.

«Дополнительно к названным примерам можно добавить еще работающие методы лечения, основанные на физическом воздействии: ультразвуковой тромболизис и ультразвуковую факоэмульсификацию для лечения катаракты», — отметил Каевицер.

Ранее врач рассказала о причинах частой боли в горле.

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